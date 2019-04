Nekoč domača soba, danes svetovni džez odri

Glasbena pot celjskega pianista in pevca Uroša Perića se je začela s harmoniko. Zelo zgodaj so ga začeli zanimati blues, džez in soul. S svojim denarjem si je kupil majhen »sintesajzer« in se sam učil igrati klavir. Že kot dečka ga je povsem prevzel Ray Charles in tako je ostalo vse do danes, ko je v petnajstih letih delovanja ustvaril zavidanja vredno kariero tako doma kot v tujini.

Ob tej priložnosti bo pripravil več koncertov po vsej Sloveniji. Eden večjih je bil v petek zvečer v domu II. slovenskega tabora v Žalcu, od koder prihaja več članov njegove zasedbe. Uroš Perić tudi tokrat ni razočaral. Kot je značilno za njegove koncerte, je dal vse od sebe in se posvetil zgolj interpretaciji glasbe. »V uri in pol je bilo zelo težko predstaviti vse moje petnajstletno ustvarjanje. Do zdaj sem namreč izdal že šestnajst zgoščenk. Kot osrednji gost se mi je pridružil Omar Naber, s katerim poleg Ota Pestnerja sodelujem v enem zadnjih projektov, ki se imenuje Trip to Las Vegas show.«

Glasba vas spremlja že od malih nog. Kdaj ste začutili, da spadate na oder in nikamor drugam?

Ker sem že od nekdaj imel najraje zimzeleno glasbo, kot so blues, džez in soul, česar moji vrstniki v času, ko sem začenjal glasbeno kariero, niso poslušali, sem predvideval, da bom igral in pel samo za sebe doma ter ne bom nikoli nastopal, čeprav sem si to vedno močno želel. Ponudila se mi je priložnost, da sem z dvema skladbama nastopil v enem od znanih celjskih gostišč. Občinstvo je bilo navdušeno. Od tistega aplavza naprej sem si rekel, da se želim ukvarjati samo z glasbo in ničemer drugim.

Po petnajstih letih je za vami bogata glasbena kariera. V tem času ste sodelovali z več kot 250 različnimi glasbeniki v 26 različnih državah po vsem svetu. Na katera sodelovanja ste najbolj ponosni in kje največ nastopate?

Vsako sodelovanje je nekaj posebnega. Ogromno so mi pomenila tista prva sodelovanja, ko sem lahko na začetku glasbene kariere nastopal z nekoliko večjimi zvezdniki, kot so srbski džezovski trobentač Duško Gojković, ameriški glasbenik Smokey Robinson in člani zasedbe Raya Charlesa. Zadnji dve leti sem veliko nastopal v Franciji, trenutno so v ospredju Nemčija, Madžarska in Italija. Vsako leto igram tudi v Združenih državah Amerike, kjer, če se le da, imam v mesecu dni skupaj več koncertov.

Večina slovenskih glasbenikov se poleg glasbe preživlja še s čim. Kako je to pri vas?

Hvala bogu se za zdaj ukvarjam izključno z glasbo. Preživljam se zgolj s koncerti in prodajo zgoščenk ter z ničemer drugim.

So morda v tem času prišla tudi leta, ko je bilo izjemno težko in bi glasbo najraje obesili na klin?

Seveda, takšnih trenutkov je bilo kar nekaj. Mislim, da je tako na vsaki poklicni poti, a med glasbeniki je to še bolj izrazito, ker je vse odvisno od občinstva in ne samo od ustvarjalca. So bili trenutki, ko sem bil zelo na tleh, a jih je bilo na srečo zelo malo. Bili pa so zelo koristni, saj sem se iz njih izvlekel še močnejši in z novimi glasbenimi potmi.

Vsa ta sodelovanja in gostovanja zagotovo prinašajo tudi vrsto prigod. Katera se vam je najbolj vtisnila v spomin?

V Bolgariji sem imel nastop na odprtju džez festivala. Pel naj bi z big bandoma, organizatorji pa so presodili, da ne potrebujemo tonske vaje. Po napovedi prikorakam na oder, sedem za klavir in ugotovim, da ni mikrofona. Vse so zaustavili in mi ga prinesli. Teh pet minut pa je bilo zaradi tišine zagotovo najdaljših v mojem življenju.

ŠPELA OŽIR