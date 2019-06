Nepozabno športno popoldne za otroke v rejništvu

V začetku junija smo ob skorajšnjem koncu šolskega leta za otroke v rejništvu pripravili prav posebno druženje v sodelovanju z ekipo trgovine Decathlon Celje.

Športna trgovina vsako leto po vsem svetu priredi športno druženje v znak dobrodelnosti pod imenom Foundation Day. Letošnjega je velikodušno namenila našemu druženju. Otroci so se preizkusili v različnih športih in zelo uživali.

Trgovini Decathlon smo hvaležni, da nam je pomagala pripraviti nepozaben dan in se že se veselimo ponovnega sodelovanja. Otrokom bi radi omogočili takšna in podobna srečanja tudi v prihodnje. Želimo si, da bi postali naša stalnica, zato bomo iskreno hvaležni, če se bo naša prošnja dotaknila srčnih ljudi.

MATEJKA BREČKO,

Center za socialno delo Celje