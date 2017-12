Nepremostljive razlike v pogledih na “šoping”

Praznični december vsako leto na oder Slovenskega ljudskega gledališča Celje prinese komedijo, ki je med obiskovalci še posebej priljubljen žanr. Tokrat bodo igralci na celjskem odru uprizorili komedijo Moški brlog, ki v ospredje postavi moško prijateljstvo, kot tudi rak sodobne družbe, to je prekomerno nakupovanje.

Moški brlog je delo sodobnega nemškega pisatelja, dramatika in prevajalca Kristofa Magnussona. Avtor v svojih literarnih delih na komičen način obravnava pojave v sodobni družbi. V komediji Moški brlog se Magnusson norčuje iz pojava, s katerim se ukvarja komercialni projekt moških vrtcev, pravi dramaturginja Tatjana Doma.

Magnusson postavi ogledalo sodobni komercialni družbi, potrošništvu. Prijatelji se vsako soboto izmuznejo svojim ženam in si najdejo zatočišče v kotlovnici nakupovalnega centra, kjer imajo svoj brlog. Tam se počutijo varne in lahko počnejo moške stvari. A skozi njihove pogovore se pokaže, da so vse kot prej zadovoljni s svojim življenjem in s samim seboj. Kot je dejal igralec Vojko Belšak, komedija nudi razmišljanje, kdo je sodoben moški in v kaj se spreminja.

Premiera Moškega brloga bo danes ob 19.30 na odru SLG Celje.

BGO