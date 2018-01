Nesreča na Golteh vzela življenje

Sinoči ob 21.08 se je na pobočju Golt v občini Mozirje pri rekreativni vožnji z motornimi sanmi smrtno poškodovala ena oseba. Poleg reševalcev nujne medicinske pomoči Mozirje so posredovali tudi gasilci tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva. Kot poročajo na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje, so kraj dogodka zavarovali in razsvetlili, nudili pomoč pristojnim službam pri ogledu mesta nesreče in prenesli truplo umrle osebe do vozila pogrebne službe. Več podrobnosti bomo objavili pozneje.