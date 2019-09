Nesreča v Premogovniku Velenje, enajst poškodovanih

Okoli 14.30 je v podjetju Premogovnik Velenje, v jami Preloge, prišlo do delovne nesreče.

Po podatkih Regijskega centra za obveščanje Celje se je poškodovalo 11 rudarjev. Osem so jih prepeljali v celjsko bolnišnico, ostale v bolnišnico v Slovenj Gradcu. En rudar naj bi bil huje poškodovan, ostali lažje. Nesreča naj bi se zgodila pri dvigovanju gondole iz jame.

Posredovali so reševalci Nujne medicinske pomoči Velenje, ki so poškodovane rudarje oskrbeli in prepeljali v ZD Velenje ter nadalje v obe bolnišnici. Več podrobnosti bo znano jutri.

SŠol

Foto: SHERPA