Nesrečna zgodba s srečnim koncem

Prebivalci Ljubečne so se lani zelo razveselili, ko se je v njihov kraj naselila prva štorklja oziroma štrk, letos pa je bilo veselje še toliko večje, ko se mu je pridružila še samica in sta dobila mladička. A žal veselje ni trajalo prav dolgo. Mladička štorklje se namreč ni mogla normalno postaviti na noge in vzleteti, pozornemu očesu prebivalca Ljubečne, kjer so vzljubili svoje leteče živalske prijatelje, pa to ni ostalo skrito.

Boštjan Koštomaj, tudi sam velik ljubitelj živali, živi v hiši blizu štorkljinega gnezda, in je napobudo svoje mame večkrat poslikal gnezdo, da bi ugotovil, kaj se dogaja, zakaj samička ne more prav vstati in vzleteti in zakaj v glavnem leži.

»Po več slikanjih sem le uspel narediti fotografijo, na kateri se je videlo, da je mladička privezana na gnezdo Po posvetu z Društvom proti mučenju živali Celje smo organizirali reševalno akcijo, v kateri so sodelovali delavci Elektra Celje, domači prostovoljni gasilci, Poklicna gasilska enota Celje in priznani veterinar, dr. Zlatko Golob iz Mute, ki sem ga sicer poznal že od prejel, saj je pred leti zdravil našega legvana,« je žalostno stanje v gnezdu opisal Boštjan Koštomaj.

Več o tem, kako je uspela reševalna akcija in kdaj bo mlada štorklja spet prišla na Ljubečno si preberite v novi številki Novega tednika.

ROBERT GORJANC

Foto: BOŠTJAN KOŠTOMAJ