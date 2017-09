Nevarna spletna zanka spolnih zlorab

Leta 2015 je bilo na Celjskem 28 kaznivih dejanj spolnega napada na mladoletne in prikaza ali izdelave pornografskega gradiva, v katerem so bili žrtve mladoletniki. Lani jih je bilo 39, letos že 60. Te številke so grozljive izkušnje mladoletnikov, ki so bili žrtve spletnih zlorab!

Za Novi tednik smo preverili, kako šole na Celjskem poskrbijo za varnost na spletu, saj to v Sloveniji ni določeno normativno, torej v pravilnikih ali zakonodaji. Zanimalo nas je, ali je splet pri njih prosto dostopen in ali morda onemogočijo dostop do spornih spletnih strani.

Trenutno je najbolj razširjen »seksting« – izmenjava razgaljenih fotografij na spletu, ki vodi tudi v izsiljevanje. Na Celjskem je bilo kar nekaj takšnih primerov. Vsi niso prijavljeni policiji, ker otroci o tem težko spregovorijo. Vsi straši ne vedo, kaj otrok na spletu počne. Statistika kaže skokovit porast takšnih kaznivih dejanj. Smo v času, ko spletne zlorabe preventivo prehitevajo na polni črti. Žrtve so najmlajši.

Posledice spletnega izsiljevanja so za žrtve lahko zelo hude. Obstajajo primeri, kjer so se otroci samopoškodovali, pokazali znake samomorilskega vedenja ali so celo naredili samomor. Zaradi sramu in pomanjkanja osveščenosti o tem, da gre za kriminalno dejanje, mnogo primerov otroci in mladostniki ne prijavijo.

Podrobnosti v tiskani izdaji Novega tednika.

SIMONA ŠOLINIČ