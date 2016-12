Nevarnost poledice!

Voc Celje, vzdrževalec državnih in nekaterih občinskih cest v Savinjski regiji in na Koroškem, v teh dneh udeležence v prometu opozarja na posebno pazljivost na odsekih, ki se zaradi vremenskih razmer ne osušijo in so lahko zato spolzki.

Delavci Voca sicer v okviru redne zimske vzdrževalne službe skrbijo za ustrezno prevoznost cest s posipanjem s soljo. Ker sol nase veže vlago in ker so mnogi odseki, včasih tudi po ves dan, brez sonca, so lahko cestišča vseeno spolzka in mastna. K temu dodatno pripomore še čedalje več smoga in drobnih delcev umazanije v zraku. Zato v Vocu pozivajo še k posebni previdnosti.

BA