Nezadovoljstvo zaradi lokacije pogodbene pošte

Občina se s tako oddaljeno lokacijo pogodbene pošte prav tako ne strinja. Župan Martin Brecl:

http://www.nt-rc.si/novi-tednik/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/dobrna-posta-2.mp3 Tudi na ponovljeni razpis za izvajalca pogodbene pošte, se ni javil nihče iz središča Dobrne. Javila pa se je družba Petrol. Župan Brecl: http://www.nt-rc.si/novi-tednik/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/dobrna-posta-3.mp3

Občinski svet je na včerajšnji seji, po županovem predlogu sprejel sklep, o rednem organiziranem prevozu do Petrolovega servisa. Ta bo vsak četrtek dopoldan, plačala ga bo občina. Namesto pločnika, ki ga do tja v celoti ni, si bo občina prizadevala vzpostaviti pešpot. Zanjo se bo skušala dogovoriti z lastniki zemljišč. Kot prednost Petrolovega bencinskega servisa so posamezni svetniki včeraj omenili njegov daljši delovni čas.

BJ