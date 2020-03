Nikamor več iz svoje občine?

Vlada pripravlja ukrep, po katerem bodo morali prebivalci ostati v svojih občinah. Kot je dodal, je do morebitne uveljavitve ukrepa še nekaj dni, ljudje pa naj konec tedna in v prihodnje, ko bo to še deloma dovoljeno, ne okupirajo turističnih središč.

S tem ukrepom bo vlada še bolj omejila gibanje prebivalstva in javno življenje v boju za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Kacin omenja, da je to dobronamerna poteza, po kateri bi morali prebivalci ostati na območju lastne občine. “Ta ukrep pripravljamo in usklajujemo na medresorski ravni. Pogovarjamo se o tem, da bi bil čim bolj življenjski in da ne bi povzročil težav pri pretoku ljudi pri nujnih opravilih ter v službe, ki jih morajo opravljati,” je dejal.

Ob tem je Kacin pozval ljudi, da se ne zadržujejo v turističnih središčih, kot še vedno opažajo v zadnjih dneh, kljub omejevanju gibanja na prostem.

“Če bo tam gneča, nismo dosegli svojega namena pri opozarjanju,” je še posvaril Kacin.

Opolnoči so sicer začele veljati spremembe odloka, s katerimi je vlada minimalni delovni čas živilskih prodajaln skrajšala na 18. uro. S tem je odgovorila na zahteve sindikata delavcev trgovine, ki je v primeru, da bi morale vse trgovine ostati odprte najmanj do 20. ure, grozil s stavko. Določen obratovalni čas ne velja več za manjše trgovce.

STA, SŠol

Foto: NT