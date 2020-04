Nikogar ne zmerjamo tako kot včasih sami sebe

»Legenda pravi, da se na koncu mavrice skriva zaklad,« na pot samoodkrivanja in samoizgrajevanja vabi tokratna sogovornica. Njena zgodba je navdihujoča. Bila je ena tistih mladih ljudi, za katere se je zdelo, da jim ves svet leži pred nogami. Potem je pri 24 letih zaradi bolezni nenadoma oslepela. Življenje so morali na nove temelje postaviti vsi – tako ona kot člani njene družine.

SAŠKA T. OCVIRK

»Globoko verjamem v čudovito moč potencialov, ki jih nosimo v sebi. Psihološka znanja, ki sem jih nabirala na vijugasti življenjski poti, so mi pomagala, da sem ovinke zvozila. Ta znanja me še danes podpirajo, da kljub težavam, ki prihajajo, živim izpolnjujoče, zadovoljno življenje, ki ga ljubim. Moja osebna izkušnja življenjskih turbulenc in številne usode ljudi, ki sem jih lahko spremljala na njihovi poti, mi vedno znova pričajo o tem, da ob ustrezni podpori lahko zažarimo v življenju, kot ga želimo,« zapiše Tjaša M. Kos. Danes je žena, mama treh otrok, ima uspešno psihoterapevtsko prakso in vsak dan znova stopa izven svojih okvirjev. Sicer rojena Celjanka že skoraj vse življenje živi v Ljubljani. V Šmarju pri Jelšah so jo na psihološkem večeru gostili tik pred izbruhom virusne okužbe. Izrednih pretresov, ki jih v teh dneh doživlja ves svet, se tudi v tem pogovoru nisva mogli izogniti.

Psihoterapevtski poklic postaja vedno bolj uveljavljen. Lahko bi rekli, da ste bili med tistimi, ki ste v praksi orali ledino.

Ko sem se odločila za to pot, je psihoterapija veljala za čisto eksotiko. Veliko je bilo dvomov, tudi nasprotovanj. Marsikdo v moji okolici me je čudno gledal. Od takrat se je marsikaj spremenilo. Ko sem na začetku svoje poklicne poti povedala, da se ukvarjam s psihoterapijo, so se ljudje presedli nekoliko stran in se prenehali pogovarjati. Danes se primaknejo bliže in … mi začnejo z zaupnim glasom razlagati svoje stiske in težave. Tega pozitivnega razvoja sem zelo vesela. V njem vidim veliko priložnost za posameznika in družbo. Psihoterapevti pomagamo posameznikom, parom in skupinam zaživeti bolj srečno ter bolj izpolnjujoče. O tem imamo vedno več znanja. Bolje razumemo, kako delujejo naši možgani, kako se razvijajo in kakšne sposobnosti imajo tudi v kasnejših letih. Lahko rečemo, da se je nevroznanost v zadnjih letih res izjemno razvila, dognanja lahko bistveno vplivajo na kakovost življenja ljudi. V Šmarju pri Jelšah sem govorila o vprašanju samopodobe. To je za vsakogar ključno vprašanje za dobre odnose do sebe in soljudi. Raziskave kažejo, da so ljudje z boljšo samopodobo bolj uspešni, bolj zadovoljni in tudi bolj zdravi. Redkeje zbolijo in hitreje ozdravijo.

Kaj je najbolj vplivalo na vašo samopodobo?

Bila sem edini otrok skrbnih staršev. Odraščala sem z veliko ljubezni. Moje otroštvo je bilo lepo. Mama se mi je posvečala z veliko predanostjo. Bila je učiteljica. V spominu jo vidim v jutranji halji, kako s svežnjem »kontrolk« v roki sedi na pručki in popravlja naloge z rdečim pisalom. In je črtala, črtala in zmajevala z glavo. »Mile, Mile – Mile je bil moj oče – ti otroci nič ne znajo, le kaj bo iz njih,« je stokala. Ob vsej ljubezni sem tako v življenje stopila z jasnim sporočilom, da se napak ne sme delati, da so nedopustne. Da se prečrtajo z rdečim pisalom in so povod za zgražanje v bližnji in daljni okolici. Lahko vam povem, da to ni najboljša popotnica za življenje, če pri 24 letih oslepiš (smeh).

Kako se vam je življenje spremenilo?

Če so bile napake pred tem nezaželene, so v novi situaciji postale neizbežne. Eno leto sem s težkimi fizičnimi izzivi preživela v bolnišnici, sledila je dolgotrajna rehabilitacija, morala sem se postaviti na noge in se ponovno naučiti hoditi. Pri gibanju sem začela uporabljati belo palico. Ne vem, če si predstavljate, kaj pomeni »gledati« z belo palico. To pomeni, da moram prostor otipati. Tapkam pred seboj in ko trčim ob predmete, to seveda povzroča določen hrup. Moja mama, ki je vse skupaj zelo težko sprejela, je kar naprej govorila: »Tjaša, nikar tako na glas.« Kljub temu da marsičesa nisem videla, sem veliko čutila. Tudi mamino stisko in težo, ki ju je doživljala. Napake se nam in se nam bodo v življenju neizogibno dogajale. To je del tega, da se učimo, preizkušamo in delamo. Kako z napakami shajamo, je odvisno od naše samopodobe. Le ta nas opremlja s sposobnostjo za obvladovanje izzivov.

Ampak danes je vaša samopodoba kljub vsemu zelo drugačna od tiste pri 20 letih.

Da ne bo pomote, imela sem izjemno dobro mamo. Ampak za mojo samopodobo ni bila odločilna ona. Bolj kot karkoli drugega me je v tem smislu oblikoval Rok, moj partner. Ima neverjetno sposobnost, da se mu vse, kar naredim, zdi čudovito. Tudi ko je to kakšna neumnost, zaradi katere bi se sama najraje udrla v zemljo. Takrat mi pove, da sem enkratna in neponovljiva, da me vse, kar počnem, gradi v osebo, kakršna sem. Ta sposobnost, da znamo videti dobro v sebi in drugih, je tisto, kar nam pomaga graditi dobro samopodobo. To je najpomembnejše.

Kako izgrajevanje samopodobe opazujete kot mama?

Moj srednji sin je Amadej. To je otrok, ki je padel od povsod, od koder je pasti mogoče. Nekoč smo ga nekaj minut pustili v prazni sobi, češ tam ne bo mogel narediti nobene škode. Čez 15 minut je zlagal lamelni parket s poda kot domine. Njegov starejši brat Jan je nagnjen k temu, da vsako stvar okliče za konec sveta. Približno tako tragično se mu je na primer zdelo, ko je najmlajši Julijan, star je tri leta in pol, v dolgi stenski zavesi v višini oči izrezal veliko luknjo. In medtem ko je Jan na ves glas jadikoval in v obupu vil roke po zgledu najetih objokovalk, je Amadej pritekel s šiviljskim priborom. »Bomo popravili, nič hudega ni,« je miril situacijo. Amadej ima izkušnje z napakami. Marsikdaj ga je že polomil in pridobil izkušnje, da je napake mogoče popraviti. Ima samopodobo človeka, ki obvlada situacijo, ker se s preizkušanjem uči in izboljšuje.

»Sem psihologinja in s samopodobo se poklicno ukvarjam. Svoje otroke imam neskončno rada. Ampak sem prepričana, da se bo kateri od mojih sinov nekoč znašel na kavču pri kakšnem od psihoterapevtov in razlagal, kaj vse je mami naredila narobe. To bo zelo dobro, ker bo rane, ki sem jih nehote zadala – to je pač nujen del odraščanja – razreševal.«

To ugotavljajo vsi starši; otroci so kljub istim genom in istemu okolju neskončno različni.

Res je. Na nas vpliva vrsta dejavnikov. Tudi mi pri drugem, tretjem otroku nismo enaki, kot smo bili pri prvem. Predvsem vsi ti dejavniki delujejo v interakciji. Torej vplivajo drug na drugega. Poleg genetike in vplivov okolja je tu še tretji dejavnik. Če sta imela v otroštvu pomembnejšo vlogo genetika in okolje, dobi v odrasli dobi večjo težo tako imenovana samoaktivnost. Torej to, kako sami naprej razvijamo potenciale, ki jih nosimo. Kot odrasli imamo veliko možnosti, da dejavno posežemo v dediščino, ki smo jo dobili od svojih staršev, da iz tega naredimo nekaj pozitivnega – ali tudi ne. Od naše samoaktivnosti je odvisno, kako bomo (pre)oblikovali svoje možgane. Nekoč smo mislili, da je razvoj možganov dokončno končan do konca otroštva, morda do konca adolescence. Danes vemo, da nevroplastičnost možganov omogoča spremembe nevronskih povezav v možganih vse življenje. Iskreno me veseli, da to področje zanima toliko ljudi. Tako dejavno ustvarjajo nove nevronske povezave. To je dobro za človeštvo. Imamo znanje, ki ga lahko uporabljamo ter tako izboljšujemo sebe in svet okrog sebe.

Kako torej spremeniti podobo, ki jo v sebi nosimo o sebi?

Predstavljajte si podobo otroka, kako starši skrbijo zanj. Kaj vse storijo, da mu je dobro, da je sit, suh, zdrav in ljubljen. Kako mu sporočajo, da je pomemben. Na podoben način se razvija naša samozavest. V sebi moramo oblikovati zavest, da smo dragoceni, vredni prav takšni, kot smo. To storimo tako, da poznamo in sprejmemo tako svoje močne kot šibke strani. To, da ne vidim, je zagotovo šibkost. A v sebi imam še vedno globoko zavest o svoji vrednosti. Sem v redu, četudi ne vidim. Naj vam povem zgodbo. Zelo rada imam zgodbe. Vsak dan grem za uro plavat. Z malenkostno pomočjo osebja gre vse po utečenem protokolu. Zadnjič sem po nekaj minutah v vodi ugotovila, da imam narobe oblečene kopalke. Kaj zdaj? Naj pokličem koga in se grem preobleč? Pogovorila sem se sama s sabo in ugotovila, da narobe oblečene kopalke niso nič strašnega. Kako zelo drugače bi bilo to zame, če bi se mi ta pripetljaj primeril pred desetimi leti. Verjetno bi se sredi bazena udrla v zemljo. Tako pa sem odplavala do konca in si rekla: »Tjaša, res je fino biti star 40+ in se končno ne obremenjevati z banalnostmi.«

Kako do tega cilja v čevljih, ki se marsikomu ne prilegajo?

Pomislimo še enkrat na otroka v sebi. Pomislimo na svoja sporočila, ki jih dajemo temu otroku. Vprašajmo se, kako skrbimo zase, kako si dovolimo povrniti moči. Smo v zadnjem tednu dovolj spali, si vzeli čas za sprehod, tek in katero drugo rekreacijo? Smo imeli občutek vrednosti, le če smo veliko delali? Ko že ravno omenjam spanje, raziskave kažejo, da smo, kar zadeva spanje, vsi globoko podhranjeni. Cele generacije smo kronično neprespane. Menda v povprečju spimo šest ur ali manj na noč. Ker je pač treba toliko vsega narediti in doživeti. In kje si najlažje »priškrtnemo« nekaj časa? Pri spanju seveda.

»Raziskovalci so v neki raziskavi spraševali ljudi, kaj bi naredili, če bi dobili v tednu še en dodaten dan. Odgovor večine ljudi je tudi mene presenetil. Še več bi delali in naredili vse tisto, česar v celem tednu niso uspeli. Poglejte na svoj urnik. So na njem samo obveznosti in dolžnosti? Kje je čas za sprostitev, za vašo dušo?«

Spanje in regeneracija sta torej prvi pomemben steber. Vi govorite o še treh.

Drugi steber je naša prehrana. Če skrbimo za otroka, nam je mar, da je uravnoteženo, ekološko zdravo hrano. Kaj pa otrok v nas? Eno je, če si govorimo o tem, da se cenimo, drugo je, kaj si zelo neposredno izkazujemo. Si vzamemo čas, da v miru pojemo nekaj kakovostnega, četudi preprostega? Ali je za nas zadovoljiva tudi pogreta pica iz zamrzovalnika, ki jo pojemo skoraj na poti? To so zelo neposredna sporočila, ki jih na nezavedni ravni še kako dobro slišimo in dojemamo.

Tretji steber je skrb za naše telo. Otročička zavijemo v odejo, ga posušimo, pocrkljamo, namažemo s kremo. Kaj pa mi? So za nas dobre vsake cunje ali si privoščimo oblačila, v katerih se res dobro počutimo? Pomislite na občutek sveže posteljnine, ko greste spat. Lahko si dopovedujemo, kar hočemo, si ponavljamo še tako globoke afirmacije, ampak če si z dejanji ne dokazujemo, da se v resnici cenimo, si tega ne bomo nikoli verjeli. Ljudje komuniciramo verbalno in neverbalno. Če je to dvoje v neskladju, vedno verjamemo neverbalni, podzavestni govorici.

Četrti steber dobre samopodobe je notranji samogovor. Ljudje običajno ponotranjimo način, kako so starši govorili z nami. Ponavljajmo si iste fraze. Sčasoma vklopimo avtomatskega pilota in sistematično ponavljamo iste vzorce. Ne zavedamo se, da lahko kot odrasli to spremenimo.

Naš notranji glas nas graja in hvali. Kako dobro znamo sicer eno in drugo?

»Kako sem mogla biti tako neumna, kako sem se lahko odzvala tako trapasto, kako sem se spet osmešila …« Tako se običajno obkladamo v glavi in meljemo, kaj bi morali drugače in kaj si zdaj drugi mislijo o nas. To lahko gre v neskončnost. Pri tem niti enkrat ne pomislimo na vse dobro, kar smo v nekem odnosu naredili, na lepe vtise, na duhovite pripombe, prijaznost in še toliko drugega, kar smo v neki družbi pustili.

Ali to pomeni, da otrok in sebe ne smemo nikoli grajati?

Seveda ne. Otrokom lahko in moramo povedati, kaj je prav in kaj ne. A pomembno je, da kritiziramo dejanja in ne njih osebno. Namesto moralnih sodb raje opozorimo na negativne posledice njihovih dejanj. Nikoli tega ne ubesedimo v kritiko, ki je usmerjena na osebo. Ne smemo otroku reči, da je neumen. Lahko je kvečjemu nespametno, kako je ravnal ali se vedel. Razrezana zavesa je zdaj grda, ampak to ne pomeni, da je grd, slab in zloben otrok, ki jo je razrezal. Kritika mora biti vedno usmerjena na vedenje. Pri tem je zanimivo, da smo do drugih običajno mnogo bolj prijazni kot do sebe. Drugi osebi ne rečemo »ti krava blesava, kako si mogla to reči«. Sami sebe brez težav obkladamo z avšami, s trapami in kar je še podobnih zmerljivk.

Ko želimo kaj pograjati, vedno uberimo »sendvič pristop«, naj gre za osebni ali poslovni odnos. Najprej povejmo nekaj dobrega, potem tisto, kar bi bilo dobro izboljšati, in za konec pohvalo. Ljudje si najbolj zapomnimo tisto na začetku in tisto na koncu. Tako lažje prenesemo kritiko, ki nikoli ni prijetna. Pozitivne odnose bomo lažje ohranjali, če bomo poudarjali dobre plati. Tudi partnerske terapije v moji praksi vedno končamo na ta način. Ne glede na to, kaj sta si partnerja povedala v svetovalni uri, končamo tako, da si povesta eno stvar, ki jima je bila na partnerju v tem času všeč. Tudi če je še tako majhna. Če v življenju dejavno iščemo dobro, si vedno naredimo uslugo. Sebi in medsebojnim odnosom.

Štirje stebri govorijo o našem odnosu do sebe. Kaj pa odnosi do drugih?

Res je, da hiša s štirimi stebri stoji, a s petim bo še bolj trdna. Peti steber so ljudje okrog nas. Ljudje smo odnosna bitja, naša osebnost se oblikuje v odnosu do drugih. Tako kot se naša samopodoba v odnosu do drugih lahko poškoduje, se v odnosu lahko tudi zaceli. Zato je tako zelo pomembno, s kakšnimi ljudmi smo obdani. Za otroka je ključno, kako ga vidijo njegovi starši, kakšna sporočila mu dajejo. Tudi za nas odrasle je zelo pomembno, kakšna sporočila dobivamo od bližnjih, predvsem od partnerja.

Partnerski odnos je tisti, ki je najpomembnejši za naše mentalno zdravje. Če je slab, predstavlja največji dejavnik tveganja za razvoj depresije. Ob tem je dober partnerski odnos tudi največji preventivni dejavnik proti izgorelosti in drugim tegobam sodobne družbe. Res je, da si ljudi okrog sebe velikokrat ne moremo izbirati. Sicer pa ni nujno, da so vsi okrog nas tudi naši zavezniki. Zadostuje, če imamo enega ali dva človeka, ki sta nam res blizu, na katera se lahko naslonimo. Predvsem je dobro, če si znamo kdaj pa kdaj prihraniti druženje s tako imenovanimi čustvenimi pijavkami. Želim nam več poguma in moči, da bomo kdaj kakšni čustveni pijavki rekli, da nimamo časa, da nočemo na druženje z njo, in se bomo namesto tega raje družili s kom, ki nam dvigne razpoloženje.

»Namensko izbiranje ljudi, ki pozitivno vplivajo na nas, je del odgovornega odnosa in skrbi zase. To je lahko velik kapital, dobra naložba. Stara modrost naših babic še vedno drži – povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kakšen si.«

Kaj pa takrat, ko vsi recepti odpovedo in pri najboljši volji ne vidimo luči na koncu tunela?

Treba se je zavedati, da se nam bo to občasno dogajalo. Zgodi se, da so situacije težke, da nanje ne moremo vplivati in ničesar ne moremo spremeniti. So pač del naše človeške realnosti. Doktorirala sem iz pozitivne psihologije, tako da mi je razvijanje sreče in človeških potencialov res blizu. Še vedno moram ljudem pogosto razlagati, da pozitivna psihologija ni srečologija. Gre za mnogo več kot za floskulo: »Ti samo misli pozitivno in bo vse dobro.« Rada rečem, da je pozitivna psihologija neke vrste naš psihološki imunski sistem. V življenju ne moremo preprečiti, da se nam krize ne bi dogajale. Ni vprašanje, če, ampak kdaj in kako bo kriza prišla. In ključno pri tem je, kako bomo znali oz. zmogli odgovoriti na nove življenjske izzive. Prilagajanje novim okoliščinam je vedno težko. Trpljenje, stiska, tesnoba so sestavni deli življenja. Brez tega ne gre. Sodobni mediji nas zavajajo, ko nam dopovedujejo, da je sreča naše primarno stanje in da so vsakršni težki občutki neke vrste anomalija, ki jo je treba čim prej odpraviti. Če ne gre drugače, s to ali z ono tabletko.

Večjo uslugo si bomo naredili, če si bomo v trenutkih takšne neobhodne človeške realnosti dovolili biti sočutni do sebe. Dobro nam bo delo, če bomo objeli otroka v sebi in mu povedali, da ga razumemo, da je težko, da je to res trpljenje, ampak da bo enkrat bolje. Naposled lahko sami sebe sočutno vprašamo še, kako si lahko v teh trenutkih trpljenja pomagamo. To je intenzivna gradnja pozitivnega odnosa do nas samih. Zanimivo je, kako težko se marsikdo ljubeče, nežno, sočutno obrne k sebi in se vpraša, kako si lahko pomaga. Vprašajmo se, zakaj drugim mnogo lažje (po)nudimo pomoč kot sebi.

Je to tudi eden od receptov za čas, ko smo sami s seboj ali z najbližjimi, v strahu pred posledicami koronavirusa?

Zagotovo. Koronavirus nas vse postavlja pred velike izzive. Marsikaj, kar nam je bilo vsakdanje, kar smo imeli za samoumevno, se spreminja. Pravzaprav so spremembe resnično dramatične. Veliko je izgub, predvsem na področju profesionalnega razvoja, financ, izobraževalnih možnosti, prostega časa. Več bližine lahko pomeni tudi več konfliktov z bližnjimi. Nerazčiščeni odnosi bodo zdaj še bolj prišli do izraza. Marsikdo doživlja povečano tesnobo – nekateri upravičeno, pri marsikomu pa anksioznost zaradi povečanega stresa lahko preraste v pravo motnjo. Sama se veliko ukvarjam s terapijo anksioznosti in v tem času opažam res velik porast tovrstnih težav. Na srečo se prilagajajo tudi oblike pomoči, tako da se tudi psihosocialna in psihoterapevtska pomoč zdaj selita na splet. Telefon, Skype in druge sodobne komunikacijske oblike so dobrodošla alternativa. Moja izkušnja je, da je marsikdo, ki je bil najprej kritičen do teh oblik, presenečen, ko se povežemo na ta način in vidi, da proces dobro teče tudi s pomočjo sodobnih komunikacijskih sredstev. Socialna omrežja tudi odpirajo možnosti za druženje, kar zmanjšuje občutke osamljenosti, ki so v izolaciji lahko zelo problematični.

Po drugi strani tako kot vsaka kriza tudi ta nosi v sebi spodbudo za rast. Celotna situacija nas vabi, da se obrnemo navznoter, da se bolj posvetimo bližnjim, stvarem, za katere nam v vsakdanjem vrvežu običajno zmanjkuje časa. Tako da kljub vsem težavam in stiskam lahko vendarle tudi v tej situaciji prepoznamo povabilo življenja k temu, da razvijamo svoje potenciale. Morda je to spodbuda za osebno rast. Za poglabljanje vase. Za izboljševanje odnosov. Za to, da razmislimo in preudarimo, katere stvari so tiste, ki so zares pomembne. Povabilo življenja, da se povežemo s svojimi vrednotami in jih bolj aktivno zaživimo.

Globoko prepričana sem, da nam vsaka kriza hkrati ponuja tudi seme – možnost za rast. Za osebno preobrazbo. Za to, da postajamo globlji, boljši, bolj človeški. Boljši zase in za svet, v katerem smo.

Objavljeno v Novem tedniku 26. marca 2020