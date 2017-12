»Nismo več isti Evropejci, kot smo bili na začetku. Vprašanje je, če bomo spet kdaj«

Zgodovinar in diplomat ima glede na svojo starost izjemen življenjepis. Trenutno je zaposlen kot redni profesor za sodobno zgodovino na Univerzi v Mariboru in kot znanstveni svetnik v Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Znanstvenoraziskovalnem središču v Kopru. Enako kot ga je v domačem kraju najbolj zaznamoval celjski grad, pod katerim je preživel mladost, rdečo nit njegovega profesionalnega dela predstavljata habsburška monarhija in njena prestolnica Dunaj.

Kot pravi, je ponosen, če izostreno uho v njegovem govoru zazna celjski naglas. »Profesorica slovenščine na gimnaziji nas je v svet pospremila z besedami, da imamo najlepši govor v Sloveniji in naj nikoli ne pozabimo, da prihajamo iz Celja. In to sem na nek način vedno nosil s seboj.« Odraščal je s pogledom na celjski Stari grad. »Še vedno se rad vračam v Zagrad, kjer živijo moji starši.« Pogled na grad ga še danes navdušuje. Bil je prva spodbuda, da se je začel zanimati za zgodovino. »Morda gre za nostalgijo, morda za čustva, ki jih zbudijo spomini na čas odraščanja, in občutek, da si nekje dobrodošel. Vsekakor se rad vračam v Celje in vesel sem, da se tako lepo razvija.«

Lahko bi rekla, da ravnokar prihajate z Dunaja. Osebno in profesionalno, kakšno obdobje je za vami?

V teh štirih letih, ki sem jih preživel na Dunaju, sem se trudil kar najbolje umestiti Slovenijo na zemljevid Dunaja kot pomembnega evropskega diplomatskega središča. Predstavil sem več slovenskih regij, med drugim tudi Deželo Celjsko.

Diplomatsko življenje je še vedno tako zastavljeno, da je podpora družine in predvsem soproge izjemno pomembna. Zato izkoriščam to priložnost, ker gre za prvi takšen intervju po končanem diplomatskem obdobju, da se njej in celi družini zahvalim za vso podporo pri delu.

O veleposlanikih imamo ljudje morda nekoliko nedorečeno sliko. Razkošni sprejemi na visoki ravni zagotovo niso vse, kar se od nekoga v diplomatski službi pričakuje.

Vsekakor ne gre samo za sprejeme, čeprav ti ravno na Dunaju predstavljajo pomemben del diplomatskega dela. Gre za kompleksne naloge, ki jih kot veleposlanik poskušaš kar najbolje opraviti, ne glede na to, da ima vsaka država različno politično in finančno moč, različne vire in možnosti, da ne omenjam vseh drugih stvari, ki štejejo v mednarodnih odnosih. Ampak Slovenci smo na Dunaju zelo dobrodošli. Takšna je bila tudi moja izkušnja. Ne glede na majhnost države ima slovenski veleposlanik tam res poseben položaj.

»Dober diplomat mora znati veliko več od pisanja depeš. Imeti mora široko splošno izobrazbo, obvladati mora svetovne jezike in predvsem mora zelo dobro poznati državo, kjer deluje. V mojem primeru se je poznavanje avstrijske zgodovine velikokrat izkazalo kot velika prednost. To svoje znanje sem lahko uporabil tudi v zvezi z nekaterimi za Slovenijo pomembnimi vprašanji.«

»Na vrata konzularnega oddelka seveda potrka veliko ljudi, saj je na Dunaju veliko Slovencev, ki morajo tako ali drugače urediti svoj status. Dunaj je izjemno zahtevno delovno okolje, zato rojakom, ki se uspejo uveljaviti, izražam globoko spoštovanje.«

»Razlike v politiki so vedno bile in bodo. Pred tem ne bi smeli bežati. Drugo pa je politična kultura, ko gre za izražanje posameznih mnenj. Tu se človek res večkrat vpraša, kako je mogoče, da prihaja do tako nizkih napadov, takšnih udarcev pod pas, in to večinoma zaradi stvari, ki so objektivno povsem nepomembne.«

»Dober profesor se ne zadovolji zgolj z neosebnimi predavanji in s prenašanjem učbeniškega znanja, ampak ubere celovit pristop. Z njim mladega človeka oblikuje v osebnost in znanstvenika. Takšnih profesorjev si v Sloveniji želim več.«

»Kot je že v času Vojvodine Kranjske govoril takratni slovenski poslanec na Dunaju Fran Šuklje, je na Slovenskem težko kaj dobrega narediti, ker tam prevladuje ›die so genannte krainische foušija‹«. In očitno je še kako utrjena v naših genih. Težko je narediti kaj več, kot ti okoliščine dopuščajo. Je pa vsekakor treba ostati optimist.«

»Če bi Evropska unija meje povsem odprla, povezave ne bi bilo več. Tudi ustanovni očetje si tega verjetno nikoli ne bi privoščili. Treba je najti zdravo mero razumnosti in hkrati človečnosti. Vem, da je to težko. Pred evropskimi državniki so veliki izzivi in nikomur ne zavidam te odgovornosti.«

»Praznični čas, ki prihaja, je predvsem lepa priložnost, da se umirimo, razmislimo in brez velikih ambicij vzamemo od življenja, kar nam ponuja. Dobro se je ozreti okrog sebe in opaziti ljudi, ki kljub svojim prizadevanjem živijo težje kot mi. Pogled na bližnje, na družino, prijatelje prinese notranji mir. Žal ta spokojnost splahni s koncem praznikov, ko jo preženejo novi izzivi. A dokler ima človek priložnost delati tisto, kar ga veseli, ni izziva, ki ga ne bi mogel premagati.«

Celoten intervju lahko preberete v Novem tedniku 7. decembra 2017.

StO

Foto: GrupA