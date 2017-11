NK Celje kot Liverpool in Sevilla

Nogometaši Celja so v 17. krogu 1. SNL zmagali četrtič zapovrstjo in obenem zadali prvi poraz do nedelje vodilnemu Mariboru.

Trener Dušan Kosič je med drugim dejal: »Za zmago smo se zelo ›nagarali‹, Maribor ne igra naključno v ligi prvakov. Pripeljal nam je gledalce.« Zbralo se jih je nekaj več kot dva tisoč – malo za štajerski derbi, toda na vseh preostalih štirih tekmah kroga je bilo obiskovalcev v seštevku manj.

Foto: GrupA