»Nobenega razloga ni za paniko, to je ključno sporočilo«

Članica regijskega štaba Civilne zaščite Zahodne Štajerske, ki ima sedež v Celju, je tudi Petra Bizjak Cirman, novinarka RTV Slovenija, prepoznavno ime notranjepolitične redakcije in nekdanja dopisnica iz Celja, ki se je uveljavila s številnimi prodornimi in odmevnimi prispevki. V zadnjem času je sicer v tej vlogi ne videvamo, saj dela kot predsednica sveta delavcev v nacionalni RTV-hiši. V štabu kot tiskovna predstavnica skrbi za obveščanje medijev.

Kot je povedal Janez Melanšek, poveljnik CZZŠ, so jo k tej vlogi povabili na podlagi dobrega sodelovanja v času begunske krize leta 2015, ko je poročala iz Dobove (tudi sicer Petra prihaja iz Posavja). »Njeno poročanje je bilo zelo kakovostno, korektno in preudarno, takrat smo navezali stik, saj sem bil tudi sam razporejen v ta kraj,« je razloge za sodelovanje s Petro pojasnil Janez Melanšek.

»Najprej se mi zdi ključno, da ne prihaja do panike med ljudmi, saj je vse pod nadzorom, vse ustanove se zelo trudijo, da bi zajezile koronavirus. Zelo pomembno je tudi, da ljudje upoštevajo navodila stroke, tudi mi v štabu v skoraj vsakem sporočilu za javnost to poudarimo.«

S poveljnikom odlično sodelujeta: vsa vprašanja, ki pridejo v štab, pogleda in jih skupaj obravnavajo v štabu, javnost pa redno obveščajo o aktivnostih štaba CZZŠ. »V teh kriznih časih se mi zdi zelo pomembno, da mediji takoj dobijo pravilne in ažurne informacije, zato se takoj pogovorim z Janijem, da pripravimo odgovor,« pravi Petra.

Zanimal me je še njen pogled na sodelovanje novinarjev in »piarovcev«, glede na to, da ima izkušnje iz obeh vlog. »Gre za partnerstvo. Mi prosimo vas novinarje, da prebivalce ustrezno obveščate, da se ne ustvarja kakršnakoli panika. Sodim, da novinarji zelo korektno opravljate svoje delo, in upam, da bo tako ostalo tudi naprej. Ne gre pa za klasično korporativno, ampak za krizno piarovstvo.«

Tudi v tej začasni vlogi še naprej deluje kot predsednica sveta delavcev na RTV Slovenija (mandat se ji bo iztekel prihodnje leto). »Kar pomeni, da pošiljam sporočila svojemu generalnemu direktorju, da poskrbi za varnost in zdravje zaposlenih, kar je ena ključnih nalog sveta delavcev. Lahko povem, da imamo zelo pozitiven odziv in da se generalni direktor trudi za zaposlene ter jim v teh težkih časih omogoča najboljše razmere za delo.«

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA