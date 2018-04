Nocoj bodo v številnih krajih zagoreli kresovi

Nocoj se bodo tudi na Celjskem zvrstila kresovanja pred jutrišnjim praznikom dela.

Enega največjih že po tradiciji pripravljajo v Kajak kanu klubu Nivo Celje na Špici, kjer se zbere tudi več tisoč obiskovalcev. Letos jih bo zabavala skupin Show Mix Band, ki bo izvajala glasbo legendarne švedske skupine Abba. Zelo obiskano kresovanje je zadnja leta tudi pri Pušn šanku ob Šmartinskem jezeru, kjer bodo letos za zabavo skrbeli Modrijani.

V Laškem tradicionalno kresovanje pripravlja Športno društvo Rečica pri igrišču v Hudi Jami. Sicer je kresovanje ob postavljanju mlaja in prvomajskem srečanju na Šmohorju ena v nizu prireditev, za prebivalce Krajevne skupnosti Rečica pomeni tudi priložnost za druženje in povezovanje. Kres bodo prižgali ob 21. uri, udeležence bo zabaval DJ Roky.

V Štorah bo kresovanje v športnem parku na Lipi. Za zabavo bosta skrbela štorska pihalna godba ter Ansambel Zupan. Začetek bo ob 20. uri. Na Dobrni se bo kresovanje prav tako začelo ob 20. uri. Za zabavo bo skrbel Ansambel Valovi. Kresovanje bo tudi na Velenjski plaži. V Šentjurju bo kres zahgorel na Tratni pri Grobelnem.

Ne pozabimo na varnost pri kresovanju

Ob prijetnem vzdušju na kresovanjih je vselej treba pozornost posvetiti tudi varnosti. V nasprotnem so lahko organizatorji kresovanj tudi denarno kaznovani oziroma ovadeni.

Pri pripravi kresov je treba upoštevati kar nekaj navodil. Urediti je treba kurišče, ki mora biti obdano z negorljivim materialom, prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi; kurišče mora biti oddaljeno od gozda vsaj 50 metrov, od pomembnih prometnih poti, večjih naselij in objektov, kjer se izdelujejo, predelujejo ali skladiščijo vnetljive ali nevarne snovi, pa vsaj 100 metrov. Kres mora biti zavarovan tudi ves čas kurjenja, po končanem kurjenju pa je treba pogasiti ogenj in žerjavico ter pokriti kurišče z negorljivim materialom, kot sta pesek ali zemlja.

V vetrovnem vremenu se morajo organizatorji kresovanj zavedati, da morajo ob povprečni hitrosti vetra, ki je večja od 6 m/s, ali ob sunkih vetra, močnejših od 10 m/s, takoj prenehati kuriti. Sicer je za kurjenje kresov treba pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote.

In še to: pri vsakem kurjenju nastanejo trdni delci PM, njihova koncentracija v zraku zlasti v bližini kresa zelo naraste. Prisotne so lahko tudi druge škodljive snovi, odvisno od vrste in količine uporabljenega materiala, temperature in drugih pogojev pri kurjenju. Pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les, prepovedano pa je uporabljati nevarne, vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi ter kuriti odpadke.

Če se kres razvije v požar, je o tem treba na telefonsko številko 112 čim prej obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil gasilske enote.

