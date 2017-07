Nocoj vrhunec Piva in cvetja v Laškem

V Laškem bo zvečer vrhunec festivala Pivo in cvetje, ko je kot običajno pričakovati največ obiskovalcev. V bogatem glasbenem programu kakovostnih domačih in tujih zasedb, ki je sicer značilnost festivala vse dni, bo še nekaj spremljajočih prireditev.

V glasbenem delu festivala, ki je na štirih odrih v središču mesta, bodo med drugim nastopili Samantha Fox, Airbourne, Big Foot Mama, Marko Hatlak in Funtango z Iztokom Mlakarjem, v pouličnem vrvežu po mestu pa Laška pihalna godba in mažorete.

Na Valvasorjevem trgu bo v okviru etnografskega projekta “Iz vasi v mesto Laško 1927 – prikaz življenja v času pred devetdesetimi leti, ko je Laško dobilo mestne pravice, prav tako prireditev s prikazom Ohceti po stari šegi.

Glasbeni vrhunec festival bo ob 22h doživel tudi svojo tradicionalni vizuelni vrhunec, vodno ognjeno multimedijsko predstavo z ognjemetom z Gradu Tabor.

Festival je zanimiv tudi za naše vodilne državne politike: četrtkovega odprtja Piva in cvetja se je udeležil predsednik vlade Miro Cerar, včeraj je Laško obiskal predsednik države Borut Pahor.

Novost: Mavrična dežela

Ena od novosti letošnjega festival Piva in Cvetje je Mavrična dežela v zdraviliškem parku, ki je namenjena otrokom. V njej so organizirane različne igre in športne aktivnosti, sodelovati je mogoče v kreativnih delavnicah, art tržnici itn.

RG

Foto: pivo-cvetje.si