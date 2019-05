Nogometni klub Celje ima najboljšega igralca lige

Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije je v ljubljanski Operi podelil nagrade najboljšim nogometašem pretekle sezone. Za glavno nagrado je bil izbran član Celja Rudi Požeg Vancaš. Vezist, ki je debitiral v slovenski izbrani vrsti, je do nagrade prišel v izboru treh nominirancev, ki je vključeval še lanskega dobitnika nagrade za naj nogometaša Senijada Ibričića iz Domžal in branilca Maribora Saša Ivkovića.

25-letni ofenzivni vezist se je izstrelil med zvezdnike lige, pred nedavno poškodbo pa je bil tudi v igri za prvega strelca prvenstva. Po prireditvi je nogometaš Celja nagrado označil za največji dosežek v karieri, žal pa zaradi poškodbe na zadnjih tekmah ni pomagal svojim soigralcem. Ti so nesrečno in po krivici ostali brez dveh točk v Domžalah. Vsi izidi 34. kroga 1. slovenske lige: Domžale – Celje 1:1, Rudar – Olimpija 1:2, Krško – Aluminij 1:3, Maribor – Triglav 3:3 in Mura – Gorica 3:0. Dva kroga pred koncem je jasno skoraj vse, le dve dilemi sta ostali: v kvalifikacijah za evropsko ligo bo bodisi Mura bodisi Celje, v kvalifikacijah za obstanek pa ali Gorica ali Triglav. Celjani za tri točke zaostajajo za Muro, ki bo v sredo gostovala pri Olimpiji, v Celju bo gostoval Rudar. V soboto bo sledil medsebojni obračun v Murski Soboti.

DŠ

Foto: SHERPA