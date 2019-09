Nominiranci za nagrado Fany Hausmann

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je drugo leto zapored razpisal pesniško nagrado Fany Hausmann, ki jo je poimenoval po prvi slovenski pesnici. Na razpis je prispelo je 52 ciklusov pesmi s poljubno tematiko.

Žirija, ki so jo sestavljali Lidija Koceli, Marija Končina in dr. Zoran Pevec, je za pesniško nagrado Fany Hausmann nominirala pet avtorjev: Ervina Fritza, Petro Koršič, Marušo Mugerli Lavrenčič, Francija Novaka in Andraža Poliča. Nagrajenca oziroma nagrajenko bodo razglasili na podelitvi v dvorcu Novo Celje v petek, 20. septembra, ob 19. uri. Nagrado, ki znaša tisoč evrov, podeljuje Občina Žalec.

Nominiranci in še štiri pesmi bodo objavljene v reviji za kulturo in književnost Vpogled, ki bo prav tako predstavljena na prireditvi.

BGO