Nori na gobe

V teh dneh je sezona nabiranja gob na višku. Gobarjenje je v Sloveniji eden najbolj priljubljenih konjičkov, gobe pa so cenjena kulinarična specialiteta. A kaj, ko nekateri pri tem ne poznajo prave mere. Družabna omrežja so te dni polna fotografij množice gobanov – drugih vrst užitnih gob večina niti ne pozna. Mnogi tudi ne vedo, da uredba o varstvu samoniklih gliv določa, da lahko dnevno naberejo največ dva kilograma gob oziroma da je dovoljeno nabrati poleg tega še eno gobo, ki je težja od dveh kilogramov. Opozorila, da je treba gobe deloma očistiti že na rastišču, vsi še tudi niso sprejeli.

»Gozdovi so te dni prepolni in ljudje ne poznajo mere,« pravi Ana Ivanovič, predsednica celjskega Gobarskega društva Bisernica. Sčasoma so se ljudje naučili, da gobe nabirajo v zračno embalažo, še vedno pa pretiravajo pri količinah in se v gozdu ne znajo obnašati, meni sogovornica. »Slovenci smo prvaki v nabiranju gob in čisto na dnu, ko gre za kulturo v gozdu.«

TC, foto: arhiv NT (SHERPA)

