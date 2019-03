Znani so prejemniki letošnjih občinskih priznanj Gornjega Grada. Izbrani so bili na zadnji seji občinskega sveta, po predlogu komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Podeljenih bo šestnajst občinskih priznanj, dve županovi priznanji ter Kocbekova priznanja za najboljše učence.

Nov častni občan bo Alojz Ternar, ki deluje v Novi Štifti dolga leta kot župnik. Kot piše v predlogu, opravlja svoje delo predano in požrtvovalno. Podeljena bosta tudi dva zlata grba gornjegrajske občine in to za življenjsko delo. Prejela jih bosta zbiralec Janez Mavrič in Jože Tesovnik. Slednji bo prejel grb za delovanje v gasilskem društvu in krajevni skupnosti Nova Štifta.

Priznanja bodo podeljena za občinski praznik, ki ga praznuje Gornji Grad poleti.

BJ