Nov center na Skalni kleti

Že tako razvejana in kakovostna športna infrastruktura v Celju je bogatejša za še eno pomembno pridobitev, novo stavbo v nogometnem in športnem centru na Skalni kleti. Uradno odprtje novega objekta, ki je pred časom prejel uporabno dovoljenje, bo sicer septembra. Stavbo že nekaj nekaj časa uporablja prva ekipa Nogometnega kluba Celje in ostale selekcije, ki jim je vadbeni center tudi prvenstveno namenjen.



Za investicijo, vredno več kot 800 tisoč evrov, so se v podjetju ZPO, ki upravlja športno infrastrukturo v Celju, odločili, ker je bila prejšnja stavba že precej dotrajana in večkrat poplavljena. Nov večnamenski športni objekt vključuje garderobe s sanitarijami za igralce, prostor za delegate in sodnike, za tehnično službo, in potrebno opremo za uspešno pripravo nogometnih igrišč, v nadstropju pa tudi tribuno s 53 sedišči ter nekaj stojišči. Investicija v novi stavbi pa s tem še ni končana.

“Za drugo fazo še ne vemo, kdaj jo bomo začeli. Gre za ureditev nekaterih prostorov v stavbi, kot so fitnes, stanovanja za nogometaše ipd. O nadaljevanju teh investicijskih vlaganj se bomo odločili skupaj z NK Celje,” je povedal Ivan Pfeifer, direktor ZPO.

V ZPO v okviru prenove športnega centra na Skalni kleti sicer opravljajo tudi druga prenovitvena dela.

“Gre za razsvetljavo malega nogometnega igrišča, ki je lani dobil travnato površino, sanacijo zidov pri cesti na grad, žičnatih mrež, postavitev manjše tribune za gledalce ipd,” je še dejal Ivan Pfeifer.

V ZPO v prihodnje načrtujejo tudi obnovo zelo dotrajane glavne tribune na Skalni kleti, nasprotni strani osrednje stavbe centra, a zaenkrat še ni potrebe za to investicijo.

ROBERT GORJANC

Foto: TATJANA HREN