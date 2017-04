Nov kip v Slovenskih Konjicah

V Slovenskih Konjicah bodo dobili nov bronasti kip, ki bo postavljen pred Dvorcem Trebnik. Skulptura nosi ime Konj in ženska ter je delo kiparja Vasilija Ćetkovića Vaska. Ta je v Konjicah že postavil kip Ženska na konju, ki nosi močno zgodbo o vzponih in padcih.

Pred časom je v Slovenskih Konjicah prišlo do pobude, da bi postavili novo skulpturo, ki bi bila nadaljevanje zgdobe Konj in ženska. Podobno kot prvo je naredil kipar Vasilij Četković – Vasko, ki je navdih za skulpturo našel kar v osebni zgodbi. Vasko v pričujoči kompoziciji v prispodobi konja na hrbtu in ženske ob njem pripoveduje o spoštovanju ženske, ki pomaga moškemu preživeti in vstati. Njegov spomenik konju in ženski je nastajal od razkritja bolezni do ozdravitve. Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek je na osnovi pobude o postavitvi skulpture imenoval posebno komisijo za umestitev na izbrano lokacijo, ki je predlog pregledala vsestransko.

Podobno kot prejšnja dela je tudi to delo Vasko daroval občini.

Park pred Dvorcem Trebnik bo tako od konca maja krasil nov bronasti konj z žensko.

BGO