Nov OKC Civilne zaščite Celje za pomoč občanom

V prostorih Mestne občine Celje je včeraj začel delovati nov, dodatni operativno komunikacijski center (OKC) Civilne zaščite Celje. Sprejemal bo klice občanov, ki potrebujejo pomoč in posredoval informacije o pomoči.

OKC bo deloval med tednom od 8. do 19. ure in ob sobotah od 8. do 15. ure.V operativno komunikacijskem centru bodo uslužbenci celjske občine sprejemali klice, ki prihajajo na objavljeni telefonski številki (03 491 09 20 – pomoč občanov, ki sami ne morejo od doma, pri opravkih v trgovini in lekarni ter 041 774 686 – splošne informacije za pomoč občanom) in nudili ustrezno pomoč.

“Ob tem poudarjamo, da gre pri nakupih v trgovinah in lekarnah za nudenje nujne pomoči, občanke in občani pa naj se, če je to mogoče, obrnejo najprej na sorodnike, sosede in prijatelje, so sporočili iz celjske občine.

Predstavnike gospodarstva ob tem prosijo, da svoje potrebe po zaščitni opremi sporočajo na [email protected].

Prisluhnite izjavi Danila Praprotnika, s štaba Civilne zaščite Mestne občine Celje.

RG

Foto: MOC