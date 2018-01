Nov projekt svetovanja za podjetnike

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je v začetku leta začela izvajati petletni projekt Spot svetovanje Savinjska. Gre za brezplačno obveščanje in svetovanje podjetnikom in vsem, ki bi to še radi postali.

Zbornica izvaja projekt pod okriljem Spirita Slovenije, ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za prvi tak projekt v Sloveniji, ki naj bi podjetnikom pomagal pri pridobivanju ustreznih informacij, svetovanju, usposabljanju, odpiranju poslovnih priložnosti in še marsikaj. V vsaki statistični regiji je izbrana in financirana ena Slovenska poslovna točka ali kratko Spot. V Savinjski regiji je sedež Spota v Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje, ki bo projekt izvajala skupaj z Zbornico zasebnega gospodarstva Žalec, Šolskim centrom Slovenske Konjice-Zreče, z Razvojnima agencijama Savinja in Sotla ter s Savinjsko-šaleško razvojno agencijo in tamkajšnjo gospodarsko zbornico.Včeraj je zbornica že pripravila prvi dve delavnici na temo Postal bom podjetnik. Sodelovanje v delavnicah in drugih oblikah svetovanja je brezplačno in dostopno vsem.

Projekt je v Savinjski regiji vreden 1,8 milijona evrov in ga bodo izvajali naslednjih pet let.

