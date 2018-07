Nov vozni red vlakov zaradi del med Zidanim mostom in Celjem

Zaradi obsežnih gradbenih del in zapor proge med postajami Celje-Laško-Rimske Toplice je danes na odseku proge Ljubljana – Maribor in obratno začel veljati nov vozni red vlakov Slovenskih železnic.

Slovenija je sredi velikih investicijskih vlaganj v železniško infrastrukturo. Največja gradbišča so na severovzhodu Slovenije, kjer so hkrati v izvedbi štirje projekti, s katerimi bo posodobljenih 45 kilometrov železniških tirov in devet postaj. Na teh odsekih bodo odpravljeni tudi manj zavarovani železniški prehodi ter postavljene protihrupne ograje v skupni dolžini 17,5 kilometra. Med najobsežnejša sodijo obnovitvena dela na progi Zidani Most – Celje. Dejan Jurkovič, vodja sektorja za železnice na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI):

Kot je še povedal naš sogovornik, bodo ti potovalni časi daljši kot so danes in so, kot tudi zamude, vključeni v nov vozni red.

Z novim voznim redom, ki bo predvidoma veljal do 8. decembra letos, se je mogoče seznaniti na spletni strani Slovenskih železnic.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA