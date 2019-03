Nova mlečna kraljica je Laščanka Julija Knez

Mlekarna Celeia je lani od slovenskih kmetov odkupila približno 100 milijonov litrov mleka, pri čemer sodeluje s 17 kmetijskimi zadrugami. Vodstvo mlekarne se je kmetom, s katerimi sodelujejo že vrsto let, za njihovo predanost in trud zahvalilo s 37. podelitvijo priznanja zvestim proizvajalcem mleka. Že dvanajstič zapored so okronali tudi mlečno kraljico.

Naziv je osvojila 21-letna Julija Knez iz Laškega, ki bo eno leto predstavnica slovenskih proizvajalcev mleka in slovenskega mlekarstva. »Skrbela bo za promocijo slovenske proizvodnje mleka in zdravega načina prehranjevanja, poznati pa mora tudi proizvodnjo, predelavo mleka in mlečnih izdelkov ter državne ureditve Slovenije.«

