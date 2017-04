“Nova obleka” zgodovinskih stavb v središču mesta

Mestna občina Celje bo tudi letos sofinancirala obnovo stavb ter kulturne in sakralne dediščine na območju starega mestnega jedra. Z razpisom želi celjska občina prispevati k urejenosti, trajnostni prenovi in večji privlačnosti tega dela mesta. Prvi tovrstni razpis je občina sicer objavila leta 2014.

Za finančne spodbude je občina v letošnjem proračunu zagotovila 150.000 evrov, in sicer 100.000 evrov za obnovo uličnih fasad ter 50.000 evrov za obnovo kulturne in sakralne dediščine. Kar je enako kot lani, ko je na razpis za obnovo uličnih fasad prispelo 12 vlog, strokovna komisija pa je izbrala štiri in tako namenila denar za obnovo stavb na Glavnem trgu ter v Stanetovi, Cankarjevi in Prešernovi ulici.

V okviru letošnjega razpisa za obnovo stavb bo celjska občina sofinancirala 50 odstotkov vrednosti stroškov investicije, vendar ne več kot 50 tisoč evrov na posamezno stavbo. Pri razpisu za obnovo kulturne sakralne dediščine bo občina sofinancirala do 80 odstotkov investicije. Pri obeh sklopih razpisa so do finančnih spodbud upravičeni fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki so lastniki stavb ali spomenikov na območju starega mestnega jedra.

