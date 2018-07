Nova razsvetljava Velenjskega gradu

Mestna občina Velenje se je v tem tednu lotila celovite prenove osvetlitve Velenjskega gradu. Izvajalec del Elektro Jezernik bo zamenjal obstoječo reflektorsko razsvetljavo z novo energetsko in svetlobno-tehnično učinkovitejšo razsvetljavo.

Na nove drogove in nosilne konzole bo namestil 40 novih reflektorjev z LED-tehnologijo. Nova razsvetljava bo zagotavljala primerno osvetlitev fasad stavb, obzidja gradu in poti okoli obzidja glede na sprejete smernice. Čeprav bo grad dobro osvetljen, bo svetlobno onesnaževanje manjše, bistveno naj bi se zmanjšala poraba električne energije. Osvetlitev bo možno regulirati in jo nadzirati s pametno tehnologijo. Naložba, vredna 115 tisoč evrov, naj bi bila zaključena v drugi polovici oktobra.

TS

Foto: GrupA