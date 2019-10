Nova slikanica o popotnici Almi

Letos mineva 130 let od rojstva znamenite Celjanke Alme Karlin in 100 let od začetka njene poti okoli sveta. Osrednja knjižnica Celje je eden prvi celjskih javnih zavodov, ki je počastil ti obletnici. Danes je tako na knjižne police prišla nova slikanica Alma: svet pred domačim pragom. To je prva knjiga za otroke, ki jo je izdala celjska knjižnica.

O tem, kako se je porodila ideja za knjigo, direktorica Osrednje knjižnice Celje mag. Polona Rifelj. “Že dlje časa smo gojili idejo, da bi izdali knjigo za otroke. Ko se je pri meni oglasila Mojiceja Podgoršek že z napisanim besedilom o Almi, smo priložnost takoj pograbili. Ker je letos Almino leto, se nam je zdela dobra ideja, da naredimo nekaj tudi za najmaljše.”

Slovenska pisateljica Mojiceja Podgoršek je avtorica številnih slikanic za otroke, ki jim s svojimi zgodbami približuje življenje znamenitih Slovencev. Ko si je v celjskem muzeju ogledala stalno razstavo o Almi Karlin, je dobila idejo za novo zgodbo. Velik je bil izziv, kako bogato življenje svetovne popotnice in pisateljice strniti na nekaj strani. “Najprej sem o Almi Karlin veliko prebirala in nato sem izbrala podatke, ki sem jih vključila v zgodbo in tiste, ki sem jih uporabila za dodatno izobraževanje na koncu strani,” je dodala Mojiceja Podgoršek.

Svojo zgodbo je najprej preskusila pred otroškim občinstvom in na podlagi njihovih pripomb je zgodbo še dopolnila oziroma izpilila. Avtorica ilustracij je Polona Kosec, ki je z Mojicejo Podgoršek že sodelovala pri izdaji slikanice o slikarki Ivani Kobilici.

