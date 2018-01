Nove ideje za pozabljene prostore

V Likovnem salonu odpirajo razstavo Liminalni prostori: 5 pogledov na v času obstale prostore. Mladi arhitekti razstavljajo svoje vizije petih pozabljenih prostorov v Celju, ki so dotrajani in potrebni ponovne osvežitve. S svojimi idejami ne rešujejo le zagat posameznih parcel, temveč iščejo razvojne odgovore za celotno mestno okolje.

Liminalni prostor izhaja iz latinske besede in pomeni prostor prehajanja, pričakovanja in neznanega, pravi pobudnica projekta arhitektka Maša Matoša Žgank.

Na razstavi je predstavljenih pet kritičnih pogledov na v času obstale prostore v Celju, kajti pet arhitektov je v sklopu magistrske naloge pripravilo projekt, kako bi te prostore ponovno obudili. Pet prostorov je zelo različnih, dodaja Maša Matoša Žgank.

Teme, ki so jih mladi arhitekti izbrali, izhajajo iz kritičnega pogleda na urbano tkivo, ki ga dobro poznajo. Vsaka naloga se na svoj način ukvarja s podobno problematiko in z njo želijo dati prostoru drugo priložnost, da bi zaživel v očeh Celjanov. Koliko so njihove ideje uresničljive?

Kot dodaja Maša Matoša Žgank, je dober primer ideja o prenovi stare betonarne ob Savinji, ki je že dolgo let neuporabna. S prenovo bi prostor zaživel ter z drugim programom ponudil večjo kakovost bivanja v Celju.

