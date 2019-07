Nove informacije kažejo, da naj bi pogrešani odtaval na območje Maribora

Policisti in kriminalisti bodo danes nadaljevali z obsežno iskalno akcijo pogrešanega 74-letnega Alberta Iviča. Ta je neznano kam odšel že v sredo zvečer z območja Zbelovega.

Policija je o moškem dobila obvestilo včeraj zjutraj, ko je poklicala občanka Podpeči ob Dravinji. Ta je v bližini svoje stanovanjske hiše že v sredo zvečer opazila moškega, ki je parkiral osebno vozilo znamke Škoda Fabia, nato pa popolnoma zmedeno odšel peš v smeri Zbelovega. Naslednje jutro, torej včeraj, je ženska ob avtomobilu našla dokumente na ime Alberto Ivić in korekcijska očala ter poklicala policijo.

To je edino obvestilo, da obstaja sum, da je moški odtaval, policija namreč do včeraj, dokler ni govorila še z njegovo ženo, ni dobila uradnega obvestila oziroma prijave o pogrešanju. Gre za 74-letnika, ki je sicer državljan Avstrije in Hrvaške. V Slovenijo je prišel v sredo, domačim naj bi dejal, da gre k sorodnikom. Vendar do njih ni prišel. Od doma v Avstriji pa naj bi se odpravil že pred tremi tedni! Ves ta čas torej uradne prijave, da ga nekdo pogreša, policija ni dobila.

Včeraj naj bi policija celo prejela informacijo o domnevnem območju, kjer naj bi se Ivič nahajal, vendar pravega stika z njim ni mogla navezati. Informacije kažejo, da naj bi moški bil skoraj že na območju Maribora. Obstaja pa tudi sum, da je za zmedenost morda krivo slabo zdravstveno stanje.

Z obširno akcijo iskanja, v katerega bo danes najverjetneje vključen tudi policijski helikopter, bo policija nadaljevala danes. Ivić je oblečen v majico s kratkimi rokavi rdeče barve, v kratke hlače, obut pa je v natikače. Policija zbira vse podatke morebitnih očividcev na telefonski številki Policijske postaje Slovenske Konjice ali na 113 oziroma na anonimni številki policije 080 12 00.