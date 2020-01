Novi presežni delavci v Gorenju

Vodstvo Gorenja želi do sredine aprila zmanjšati število indirektnih proizvodnih delavcev za 176. Gre za vse tiste delavce, ki neposredno ne sestavljajo ali izdelujejo polizdelkov ali končnih izdelkov, ter njihovo delo ni določeno s standardnimi izdelavnimi časi in normativi.

Število delovnih mest želijo v Gorenju zmanjšati ob uvedbi naprednejših tehnoloških in informacijskih procesov ter ob novi razporeditvi dela. Število presežnih delavcev bodo zmanjševali z mehkimi metodami. Del jih bodo premestili na enakovredna delovna mesta v proizvodnji, nekaj zaposlenih se bo upokojilo.

Reorganizacija poslovnih procesov je napovedana tudi v družbi Hisense Gorenje Europe, kjer je od 1. januarja zaposlenih 880 režijskih delavcev. Predlog organizacije, ki bo imela manj ravni odločanja in manj oddelkov, so že posredovali sindikatu, ki bo svoje mnenje podal v osmih dneh, so sporočili iz službe za odnose z javnostmi. Postopke za ugotavljanje števila presežnih delavcev bodo začeli prihodnji mesec.

