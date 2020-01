Novi ruski veleposlanik navdušen nad knežjim mestom

Celje je danes prvič obiskal novi ruski veleposlanik v Sloveniji, Timur Ejvazov. V pogovoru z županom Bojanom Šrotom sta se med drugim dotaknila tudi sodelovanja Celja s pobratenim ruskim mestom Ščjolkovo. Visoki gost si je ogledal nekaj znamenitosti mesta in opravil še nekaj obiskov.

“Župan Bojan Šrot mi je predstavil nekatere zelo zanimive programe sodelovanju, ki ju imata obe mesti, da vaši otroci prihajajo k nam Rusijo, naši iz Ščjolkova pa k vam v Celje. Takšno sodelovanje je zanimivo in dragoceno in ga bomo seveda še naprej podpirali”, je o sodelovanju obeh mest povedal Timur Ejvazov.

Ruski gost je potem obiskal še Gimnazijo Celje Center , pri čemer mu je ravnatelj Gregor Deleja povedal, da se je od tega šolskega leta mogoče ruščine učiti kot drugega tujega jezika in iz njega tudi izpit za maturo ter kako pomembno je, da se Slovenci kot majhen narod učimo tujih jezikov.

“Čudovito je bilo slišati, kako so dijaki peli ruske pesmi in recitirali rusko klasiko, ki vsakemu našemu človeku zelo veliko pomeni. Zelo smo veseli, da v Sloveniji, da v tako lepem mestu kot je Celje cenijo ruskih jezik in se ga radi učijo, ” je bil Timur Ejvazov navdušen nad programom, ki so mu ga pripravili dijaki:

Ruski veleposlanik si je v pokrajinskem muzeju ogledal še razstavi Mesto pod mestom in Celjski grofje, obiskal podjetje Bosio, zvečer pa si bo v Gledališču Celje ogledal še premiero Gogoljevega dela Plašč.

ROBERT GORJANC