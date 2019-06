Novi splav na prvi plovbi

V Radečah so včeraj predali namenu novi splav, ki je se s številnimi gosti tudi podal na prvo plovbo po reki Savi. Nova pridobitev je del projekta Oživimo savske zgodbe, v katerem so svoje moči združili Kulturno turistični in rekreacijski center ter občina Radeče in Posavski muzej Brežice.

S projektom Oživimo savske zgodbe si želijo povezati ponudbo ob reki Savi, to so partnerji doslej pogrešali. Splav sicer pluje v severnih vratih Posavja, za kar v Radečah menijo, da je ena od vstopnih točk na to turistično območje. Novi splav naj bi pomenil dodaten veter v jadra za razvoj turizma, je povedala Duška Kalin, vršilka dolžnosti direktorice Kulturnega, turističnega in rekreacijskega centra Radeče.

Izgradnja novega splava je ključni del projekta oživljanja savskih zgodb, zanj je Evropski sklad za regionalni razvoj namenil skoraj 170 tisoč evrov. A pri vsem tem ne gre le za denar, je povedal župan občine Radeče, Tomaž Režun.

Novi splav prihaja v pravem času, saj se danes v Radečah začenja tradicionalna, letos jubilejna, 20. turistično zabavna prireditev Splavarjenje.

