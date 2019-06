Novinci bodo skočili v rudarski stan

Na Mestnem stadionu Velenje bo danes ob 18. uri praznovanje 59. skoka čez kožo. Premogovnik Velenje, ki bo danes v rudarski stan simbolično sprejel 38 novincev, praznovanje pripravlja ob bližajočem se prazniku rudarjev, 3. juliju.

Skok čez kožo je prireditev, s katero se v Šaleški dolini poklonijo rudarjem, ki premog izkopavajo že 144 let. Današnji praznično obarvan dan bo z budnicami začel Pihalni orkester Premogovnika Velenje. Ob 17. uri se bodo na Titovem trgu v središču Velenja zbrali uniformirani rudarji, od koder bodo pod vodstvom komandanta parade Borisa Sotlerja krenili proti tamkajšnjemu stadionu.

Do danes so v Premogovniku Velenje v rudarski stan sprejeli že 3.787 novincev, dijakov rudarske, strojne in elektrosmeri ter v zadnjih letih tudi inženirjev rudarstva in geotehnologije. Danes se jim bo pridružilo še 38 novih zaposlenih. Novinci bodo pred starešinami skočili čez telečji kos usnja, če bodo seveda povedali pravo geslo. Po skoku jih bodo pričakali botri, ki jih bodo spremljali še v prvih dneh zaposlitve. Danes bodo čez kožo ponovno skočili tudi upokojeni rudarji, ki so svoj skok prvič opravili pred petdesetimi leti, gre torej za generacijo 1969.

TS

Foto: SHERPA