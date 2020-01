Novo »bumbastično« prepletanje ritmov, energij in kultur

Prihodnji konec tedna bo znova bobnelo. Žalec bo že 14. leto zapored gostil edini tolkalni festival pri nas, Bumfest.

Umetniški direktor festivala Dejan Tamše priznava, da je izbor gostov vsako leto zahtevnejši, saj želijo na festivalu venomer predstaviti nekaj novega in ob tem zadovoljiti okuse različnih generacij.

Festival bodo organizatorji tradicionalno začeli v petek z matinejo, ki je že davno razprodana. Prvi vrhunec festivala bo nato petkov večerni koncert ko se bo na odru dvorane II. Slovenskega tabora predstavila avstrijska zasedba Quetsch ‘n’ vibes. Še pred njimi bodo žalsko občinstvo zabavali Murska percussion ensemble.

Energije in kulture se bodo na žalskem odru prepletale tudi v soboto. Potovali bomo od Belgije do Tajvana.

Sobotno dopoldne bo, kot vsako leto, namenjeni delavnicam. Te so brezplačne in namenjene tako laični kot strokovni javnosti. Ambasadorke 14. Bumfesta so članice skupine Bepop, ki so se lani kot trio vrnile na glasbene odre.

LKK, foto: TT