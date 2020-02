Novo mestno kopališče do poletja

Novo konjiško letno kopališče, naj bi bilo do poletja dokončano. Gre za naložbo, ki je razdelila Konjičane pretekla leta, na dva tabora. Večji del občinskih svetnikov se je navduševal za gradnjo novega bazena, drugi del je menil, da je bil prejšnji bazen še vedno ustrezen. Imel je namreč uporabno dovoljenje.

Predlani je bil star bazen porušen. Za novogradnjo se je odločilo prejšnje vodstvo občine, sedanje jo mora zaključiti. Ocenjena vrednost naložbe je okoli 1,2 milijona evrov. V zadnjih dneh so delavci že pokrivali poslopje bazenskih garderob in sanitarij, opravljajo tudi strojna in inštalacijska dela. V začetku marca je na vrsti montiranje filtrov in opreme v strojnici ter polaganje bazenske keramike. Po dogovoru z izvajalcem, morajo biti dela zaključena do 19. junija. V proračunu so sredstva zagotovljena.

BJ

Foto: arhiv NT&RC, GrupA