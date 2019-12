Novo povišanje cen v domovih za starejše občane

Cene oskrbe v domovih za starejše občane se bodo po novem letu precej povišale, napoveduje Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Zaradi višjih stroškov dela zaposlenih, je načrtovano povišanje cen v višini od 5 do 8 odstotkov.

Gre za posledico obračunavanja in dviga minimalne plače, do česar bo prišlo januarja. Skupnost socialnih zavodov omenja, da se zaveda, da bodo posledice povišanja občutili stanovalci, njihovi domači ter občine. Delno rešitev vidi v zakonu o dolgotrajni oskrbi, vendar se njegov sprejem po opažanju skupnosti, prelaga v prihodnost. V slovenskih domovih za starejše in posebnih zavodih biva 20 tisoč stanovalcev, zanje pa skrbi 11 tisoč zaposlenih.

BJ

Foto: Pixabay