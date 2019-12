Novoletni koncert orkestrov in zbora

V ponedeljek, 2. decembra, je dvorana Celjskega doma pokala po šivih, saj so se na odru zvrstili mladi glasbeniki Glasbene šole Celje.

Mali godalni orkester, ki ga vodi dirigentka Petra Arlati Kovačič in zanj tudi piše aranžmaje, je navdušil z mladimi solisti: na violini Larisa Bunetič ter rogista Luka Mlakar in Erik Val Radulovič Cigan.

Malemu godalnemu orkestru se je na odru pridružil tudi Otroški pevski zbor, ki ga v letošnjem šolskem letu vodi zborovodkinja Maja Glavnik Hribaršek.

Za njimi je nastopil Mali pihalni orkester z dirigentom Aljošo Jurkoškom, ki je čudovito zaokrožil celoten večer in novoletni koncert obeh orkestrov.

Obema dirigentoma, Petri Arlati Kovačič in Aljoši Jurkošku, zborovodkinji Maji Glavnik Hribaršek ter solistom iskreno čestitamo za čudovit koncert in upamo na čimprejšnjo ponovitev dogodka.

ML