Novoletni nastop kitaristov in harmonikarjev

Glasbena šola Celje je postregla še z enim odličnim glasbenim večerom, novoletnim koncertom svojega kitarskega in harmonikarskega orkestra. Prvega vodi dirigentka Suzana Hebar Čamer, drugega dirigent Dejan Kušer.

Oba orkestra sta z izbranim programom nastopila v dvorani Narodnega doma v torek, 10. decembra. S kitarskim orkestrom sta se na odru predstavili solistki, flavtistka Zala Godnik (mentorica Metka Lipovšek) in čelistka Lara Lipovšek (mentor Sebastian Bertoncelj), prva z zanimivo skladbo En’tracte skladatelja Iberta, čelistka pa s priredbo skladbe Patient, za katero je aranžma napisala Urška Orešič Šantavec.

Kitarski orkester je svoj nastop sklenil z božično skladbo Feliz Navidad in gosti, trobentačema Martinom Jagrom in Renejem Kračunom (mentor Dejan Podbregar), s harmonikarjem Antoniem Jukićem (mentor Dejan Kušer) in tolkalistom Luko Kolarjem (mentor Damir Korošec).

Tudi mladi harmonikarji so nadaljevali v prazničnem duhu in s prijetnimi skladbami zaokrožili še en koncert v nizu novoletnih glasbenih poslastic Glasbene šole Celje. Ob koncu sta združila moči oba orkestra in zazvenela v melodijah Avsenikove skladbe Zvezde na nebu žare.

Dirigentoma, solistkama in vsem ostalim nastopajočim iskrene čestitke za odličen koncert.

ML