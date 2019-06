O 26. kolesarski dirki po Sloveniji tudi v prilogi Novega tednika

V sredo, 19. junija, se bo začela 26. izvedba kolesarske dirke Po Sloveniji, ki bo znova ponudila pet etap, kar tri pa bodo tako kot lani speljane po območju Savinjskege regije. Pri tem bosta v Rogaški Slatini in v Celju cilja prve in druge etape, v Žalcu pa start tretje etape. Kar je še en razlog več, da smo ob dirki, ki je lani tako navdušila, znova pripravili posebno prilogo v novi številki Novega tednika.

V njej boste lahko prebrali intervju z direktorjem dirke Po Sloveniji Bogdanom Finkom, direktorica STO Maja Pak pa predstavlja sodelovanje s športnim kanalom Eurosport, kjer bo tudi letos mogoče spremljati dirko. Izvedeli boste še, kaj dirka pomeni za nekatere občine v Savinjski regiji, ki so že vrsto let partner dirke, in kako se nanjo pripravljajo. Podrobneje predstavljamo tudi etape dirke in letošnjo zasedbo najboljših tujih in domačih kolesarjev in kakšen vpliv ima dirka na delovanje kolesarskih klubov, kot je na primer Kolesarski klub Laško.

Podrobneje v tiskani izdaji Novega tednika.

RG