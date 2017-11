O najbolj podjetnih družinah

Izšla je izjemna knjiga o nekdanjih Stebrih slovenskega gospodarstva – Zadnja knjiga Draga Medveda

Stermecki, Majdič, Vošnjak, Benko… To so priimki nekdanjih gospodarskih pomembnežev, ki jih Celjani in okoličani še vedno dobro poznamo, vendar o njihovih nosilcih ne vemo skoraj nič. V Celju se je na primer še zadnja desetletja slišalo, da je bil kdo pri »Stermeckem«, to je vogalni trgovski stavbi med Prešernovo in Stanetovo ulico. O nekoč gospodarsko močnih družinah Celjskega in Slovenije nasploh, je izšla knjiga Stebri slovenskega gospodarstva.

Gre za zadnjo knjigo umrlega publicista in raziskovalca Draga Medveda, ki je sad enega desetletja njegovega raziskovalnega dela. V njej opisuje najpomembnejše slovenske podjetniške družine in posameznike, vse od celjskih grofov in knezov do konca druge svetovne vojne.

BJ

Foto: arhiv ZAC