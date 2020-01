O njeni podobi pred 183. leti

V Knjižnici Dobrna bo ob 17. uri predavanje o Seidlovem opisu zdravilišča Dobrna iz leta 1837. Avstrijski pesnik Johann Gabriel Seidl je namreč preživel enajst let v Celju, kjer je poučeval na gimnaziji. O njegovem opisu Dobrne pred 183 leti, bo predavala Janja Jedlovčnik iz Osrednje knjižnice Celje, kjer dela na področju domoznanstva.

Opis Dobrne in njene okolice je bil objavljen kot časopisni podlistek in to v petih delih. Seidl je v svojem potopisu opisal pot od Celja do Dobrne, ki jo je moral premagati popotnik. Nato se je posvetil zdravilišču Dobrna, med drugim njegovim lastnikom ter videzu zdraviliških stavb. Prav tako se je posvetil dobrnski termalni vodi in njenim zdravilnim učinkom, njeni fizikalno-kemijski sestavi ter še drugim stvarem. Del potopisa je namenil možnostim, ki jih daje radovednemu popotniku, okolica Dobrne. To so med drugim dobrnski grad, Paški Kozjak, Vitanje in Velenje.

Seidlov potopis je bil objavljen v časniku Wiener Zeitschrift fur Kunst, Literatur, Theater und Mode (Dunajski časopis za umetnost, literaturo, gledališče in modo).

BJ

Foto: arhiv občine