O poslovanju družbe in delitvi bilančnega dobička

Medtem ko so zaposleni v Celjskem sejmu sredi največjih priprav na letošnji Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, bodo lastniki družbe na seji skupščine prihodnji teden razpravljali o lanskem poslovanju ter odločali o delitvi bilančnega dobička.

Družba Celjski sejem je lani poslovala v skladu s pričakovanji. Ustvarila je 4,2 milijona evrov prihodkov in 70 tisoč evrov čistega dobička. Prihodki so od predlanskih višji za četrtino, razlog za takšno rast je bilo večje število sejmov. Nekaj sejmov, ki jih je lani pripravila celjska sejemska hiša, je namreč bienalnih, kar pomeni, da jih letos ne bo. Med njimi sta Industrijski sejem, ki po številu razstavljavcev in po zaslužku postaja drugi največji in najpomembnejši sejem v Celju, ter sejemski četverček, povezan z avtomobilizmom. Ker bo torej sejmov manj, družba Celjski sejem letos načrtuje približno takšne prihodke kot jih je imela pred dvema letoma, manjši naj bi bil tudi dobiček.

Največja lastnica Celjskega sejma je še vedno s skoraj 25-odstotnim deležem Mestna občina Celje. Sledi ji celjsko podjetje Max-Rent, ki je nekaj več kot 15-odstotni lastniški delež kupilo konec lanskega leta od ljubljanske družbe MSIN, v regiji znane predvsem kot lastnice Cetisa.

Med večjimi delničarji so še podjetja Celuks, mariborski Utilis ter Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Lastniki Celjskega sejma bodo na seji skupščine odločali o predlogu uprave, da bi dobiček deloma šel v rezerve, deloma pa ostal nerazporejen. V Celjskem sejmu so dividende nazadnje izplačali leta 2014.

