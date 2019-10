O tistih, ki bi nekoč gorele na grmadi

Da bo priprava na bližnji »uvoženi« praznik Noči čarovnic letos v Celju nekaj posebnega in tak tudi vstop v naša praznična dneva, bo to sredo v Celjskem domu poskrbela predstava z vznemirljivim naslovom, Ta bi na grmadi gorela. Predstavo v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje pripravlja skupina Vodnikovih 9.

Predstava bo skupek osmih zgodb, ki jih bodo predstavili članice in člani skupine tako imenovanega pripovedovalskega varieteja, zbrani iz vseh delov Slovenije, zelo različnih zanimanj, raznolikega znanja in hobijev. Nuša Komplet Peperko, članica skupine Vodnikovih 9 in gledališka dramaturginja, ki je zgodbe povezala v celoto.

Uvod v vznemirljiv večer bo odlomek iz epskega romana Katarina, pav in jezuit, slovitega slovenskega pisatelja Draga Jančarja, ki je prijazno odstopil pravice za pripovedovalski večer.

Skupina Vodnikovih 9 je predstavo pripravljala na Starem gradu, a jo bodo zaradi napovedanega hladnega vremena izvedli v Celjskem domu.

V predstavi nastopajo Maša Budič, Gregor Hribar, Anja Kocman, Nuša Komplet Peperko, Daša Ozimek, Teja Peperko, Petra Rok in Boris Zgonc.

ROBERT GORJANC

Foto: ZCC