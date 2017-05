Ob 1. maju dobrodelni pohod na Celjsko kočo za Nenada

Prvomajsko dogajanje v Celju je imelo tudi humanitarno noto: klub Študentov občine Celje (KŠOC) je v sodelovanju s humanitarnim društvom Enostavno pomagam dopoldan pripravil dobrodelni pohod na Celjsko kočo.

Pohod je bil med 8. in 12. uro, startnine ni bilo, na Celjski koči pa so člani študentskega kluba po simbolični ceni ponujali limonado in zbrani denar v celoti namenili za pomoč Nenadu Stojakoviću, nekdanjemu krožnemu napadalcu rokometne reprezentance Slovenije. Zanj društvo Enostavno pomagam zbira denar za nujno operacijo hrbtenice v Švici, saj v nasprotnem primeru Nenadu grozi, da bo ostal hrom.

Dobrodelni pohod, ki ga pripravlja KŠOC sicer postaja tradicionalni projekt te študentske organizacije.

RG

Foto: GrupA