Ob prazniku mesta zacvetele sončnice

Na 60-letnico mestnega središča Velenje v teh dneh med drugim opozarja 60 glinenih sončnic, ki so jih izdelali člani Kulturno-umetniškega društva Gambatte. Namestili so jih v krožišče pod skakalnicami, pred Vilo Bianca in pred Ljudsko univerzo Velenje, namenu pa jih bodo uradno predali danes popoldne pred Vilo Bianca.

“Sončnica simbolizira sonce, veselje, mladost, kar vse velja za naše mesto. Sončnice smo naredili iz gline, da bodo lahko cvetele tudi sredi zime in tudi ob kislem vremenu,” je povedala članica društva Gambatte Viktorija Meh.

Ustvarjalci, ki so se s svojim delom dejavno vključili v letošnje praznovanje, so s postavitvijo razstave na vpadnico v mesto ter na druge točke, želeli tako med prebivalci Velenja kot obiskovalci Šaleške doline predstaviti Velenje kot sončno, svetlo in veselo mesto. Kulturno-umetniško društvo Gambatte sicer deluje kot samostojno društvo od januarja letos, prej so člani deset let delovali kot keramičarska skupina v okviru Društva šaleških likovnikov Velenje.

TS

Foto: GrupA