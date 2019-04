Ob prazniku predvsem o trajnostni mobilnosti

Celjski župan Bojan Šrot je na tradicionalni novinarski konferenci pred praznikom Mestne občine Celje (MOC) največ pozornosti namenil projektom trajnostne mobilnosti. Predvsem največjima v zadnjem obdobju, sistemu javne izposoje koles Kolesce in mestnemu avtobusnemu prevozu Celebus.

“Projekt kolesce je izredno dobro zaživel, nad vsemi pričakovanji. Imamo že 2500 registriranih uporabnikov, ki so, tudi proti pričakovanje, kolesa pridno uporabljali celotno zimo,” je bil zadovoljen Bojan Šrot.

Sistem Kolesce bodo na občini letos še okrepili in razširili, saj so že naročili 40 novih električnih koles, nove postaje pa so načrtovane na parkirišču na Spodnjem gradu, pri nekdanjem Rakuševem mlinu, v Zagradu in na Kladivarju. V prihodnje bo občina mrežo širila tudi na obrobje mesta, predvidoma v vse krajevne skupnosti.

Župan je dejal, da so razveseljujoče tudi številke za Celebus, čeprav še niso na želeni ravni, ob tem pa postregel s svežimi podatki. V marcu je tako bilo prodanih skupno 10 tisoč 693 vozovnic, prevoz je uporabilo 22 tisoč 700 potnikov, najbolj obiskana je bila linija Železniška postaja – Hudinja.

Dodal je še, da bodo po poletnem obdobju izkušnje ob uporabo Celebusa preučili in opravili kakšne spremembe na linijah, kjer je praksa pokazala, da bi to bilo smiselno.

ROBERT GORJANC

Foto: RG