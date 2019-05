Ob ribnik Vrbje vabi Ponirkova postojanka

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec že vrsto let skrbi za pestro dogajanje v občini. V zadnjih letih je vse bolj priljubljena turistična točka številnih domačinov in turistov tudi ribnik Vrbje. Informacijsko postojanko ob ribniku je zavod s pomočjo proračunskega denarja pred začetkom nove sezone posodobil in tudi preimenoval. Odslej vas v objem ribnika vabi Ponirkova postojanka.

1 od 2

Ponirkova postojanka je s svojimi naravovarstvenimi vsebinami in ponudbo del Krajinskega parka ribnik Vrbje z zaledjem. Kot je povedala Sabina Palir, vodja programa turizem pri žalskem zavodu za kulturo, šport in turizem, je v marcu in aprilu informacijsko točko obiskalo okoli 5400 obiskovalcev. Pred začetkom poletne sezone so preuredili in prenovili gostinski del, otroški kotiček in knjižnico ter postavili informacijsko tablo o žalskih turističnih točkah. Prenova je stala okrog 10.000 evrov.

ZKŠT je za izvajanje gostinske službe za letošnje leto izbral novega najemnika. V sodelovanju z njim bodo v prihajajočih poletnih mesecih pripravili številne prireditve.

»Ker je ribnik Vrbje zavarovano območje, so tudi dogodki prilagojeni omejitvam, ki jih določa odlok o zavarovanem območju. Gre za boj umirjene dogodke povezane z naravo, kot so na primer ježa ponijev, opazovanje ptic, različne naravoslovne delavnice in prireditve ob vseh svetovnih dneh povezanih z naravo,« je še povedala Palirjeva.

Okrog ribnika so speljane tudi številne tematske poti, in sicer Srčna pot, Pot ob Savinji, Hmeljko hops in Hmeljska pot, okolico pa krasijo tudi lesene skulpture lokalnega umetnika.

Ponirkovo postojanko bodo odprli v petek, v dneh, ko obeležujemo mednarodni dan biotske raznovrstnosti in evropski dan parkov (22.maj).

LKK, foto: TT