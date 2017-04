Občina Kozje praznuje

V teh dneh občinski praznik obeležuje občina Kozje. Na petkovi slavnostni seji so podelili priznanja in nagrade. Sicer občina svoj praznik praznuje 15. aprila v spomin na dan, ko je bil kraj leta 1016 prvič omenjen.

Zlati grb so letos podelili družinskemu podjetju Ekod iz Vrenske Gorce, srebrni grb je prejel nekdanji predsednik KS Kozje Miloš Čepin, bronasti grb pa upokojena učiteljica Elizabeta Tučič. Denarni nagradi so letos namenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Buče in Lovski družini Kozje, ki obeležujeta okrogla jubileja. Slavnostno sejo je zaznamoval kulturni program v duhu 550-letnice šolstva na Pilštanju. Kot pravi županja Milenca Krajnc, polni elana vstopajo v novo tisočletje.